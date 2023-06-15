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En güzel ve resimli Cuma mesajları: En anlamlı ve dualı 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajları

İslam alemi için en hayırlı gün olan Cuma günü idrak edilecek. Sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak isteyenler için en güzel ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, en anlamlı, dualı ve ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri

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  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

    İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma ibadet günüdür. Bu kutsal günde sevdiklerinin Cumasını kutlamak isteyenler Cuma mesajları ve sözleri örneklerini araştırıyor. Bizler de sizler için en güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 16 Haziran 2023 en yeni ve farklı, resimli Cumanız Mübarek olsun mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri...  

    KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

    Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

     AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

    Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

     Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

     YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

    Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

     Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)

    Hayırlı cumalar. 
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

     RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

     Cuma, Rabbimizin bize hediye ettiği bir müjdedir. Bu mübarek gün, birlikte namaz kılarak, dua ederek ve Rabbimize yönelerek manevi gücümüzü yenilememizi sağlar. Cuma günü dualarımızı kabul eden, dualarımıza icabet eden Rabbimize şükürler olsun. Tüm İslam aleminin Cuma günü mübarek olsun. 
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

     CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Cuma, birlikte toplandığımız, Rabbimize dua ettiğimiz ve O'na yönelerek güçlendiğimiz bir gündür. Bu mübarek gün, Rabbimizin rahmetini ve mağfiretini umut ettiğimiz bir vesiledir. Dualarımızı samimiyetle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin ve hidayete erdirdiği kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun. 

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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