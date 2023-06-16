İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma ibadet günüdür. Bu kutsal günde sevdiklerinin Cumasını kutlamak isteyenler Cuma mesajları ve sözleri örneklerini araştırıyor. Bizler de sizler için en güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 16 Haziran 2023 en yeni ve farklı, resimli Cumanız Mübarek olsun mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri...

KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.