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En anlamlı Cuma mesajları le sevdiklerinizi tebrik edin!

İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Cuma günü geldi çattı. Her hafta olduğu gibi bu haftada sevdiklerine Cuma mesajları atmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında: “En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa Hayırlı Cumalar mesajları" araştırması yapıyor. İşte sizler için derlediğimiz resimli, anlamlı cuma mesajları...

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  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri

    WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal platformlardan sevdiklerine Cuma mesajı paylaşmak isteyen vatandaşlar için en güzel, en anlamlı, hadisli, dualı, kısa, uzun Cuma mesajlarını derledik. İşte paylaşım yapacaklar için tamamen ücretsiz ve telifsiz indirilecek kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri

    *Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

    *Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri

    *Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

    *Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız Mübarek olsun.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri

    *Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar...

    *Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri

    *Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

    *Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri

    *İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

    *Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

     
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri

    *Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

    *Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız mübarek olsun
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri

    *İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. 

    *Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip eyle. Hayırlı Cumalar.
  • RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa, resimli Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri

    *Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

    *Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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