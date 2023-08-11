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Cuma, insanın Rabbine yaklaşma, günahlarından arınma ve dua etme fırsatını bulduğu bir mübarek gündür. Rabbimizin rahmeti her an yanımızda, dualarımızı bekliyor. Bu özel gün vesilesiyle tüm dualarımızı en içten şekilde iletiyoruz. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun, bize huzur ve mutluluk versin. Bu Cuma, hayatımızın dönüm noktalarından biri olsun, bizi olumlu değişimlere yönlendirsin. Dualarımızın Cenab-ı Hakk'a iletilmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI Cuma, kalplerimizin Rabbimize açıldığı, dualarımızın en samimi şekilde yükseldiği bir gün. Rabbim, bu mübarek günde dualarımızı kabul buyursun, yüreklerimize huzur versin. Bu Cuma, hayatımıza yeni umutlar getirsin, sıkıntılarımızı hafifletsin. Rabbim, affıyla ve merhametiyle bizi kuşatsın. Bizleri hayırlı yollarla yürütenlerden eylesin. Dualarımızın ve niyetlerimizin Cenab-ı Hakk'a ulaştığı bu mübarek Cuma günü, hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.