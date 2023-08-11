En güzel, kısa, uzun, farklı, anlamlı, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderin!
Resimli cuma mesajları ve sözleri her hafta olduğu gibi bu hafta da araştırılmaya başlandı. Manevi huzur içerisinde eda edilen Cuma namazının ardından sevdiklerine güzel diklerini iletmek isteyenler en güzel, kısa, uzun, farklı, anlamlı, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
En güzel, kısa, uzun, farklı, anlamlı, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları 11 Ağustos'un gelişi ile birlikte paylaşılmaya başlandı. Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma gününün gelişiyle birlikte camilere akın edilecek ve farz ibadeti eda edilecek. Bu özel günün anlam ve önemini Whatsapp, Instagram, Twitter ve SMS üzerinden sevdikleriyle paylaşmak isteyenler; 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları araştırıyor. İşte 11 Ağustos 2023 en güzel, yeni ve resimli Cuma mesajları...
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Bugün dualarımızın ve niyetlerimizin Cenab-ı Hakk'a ulaştığı, kalplerimizin huzurla dolduğu mübarek Cuma gününe eriştik. Rabbim, bu mübarek gün vesilesiyle dualarımızı kabul buyursun, günahlarımızı affetsin. İçimizdeki hayırlı niyetleri çoğaltsın ve bizi rahmetiyle kuşatsın. Bu Cuma, yüreklerimizin aydınlığı, yüzlerimizin tebessümü, dualarımızın geri çevrilmeyeceği bir gün olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.
Cumanız mübarek olsun! Dualarınız kabul, gününüz aydın olsun.
Rabbim bugün dualarınızı kabul etsin, Cuma'nız hayırlı olsun!
Mübarek Cuma günü, Rabbin rahmetinin en yoğun hissedildiği bir zaman dilimidir. Bu güzel gün vesilesiyle yüreğinizden geçen tüm güzel duaların kabul olmasını temenni ederim. Rabbim, sıkıntılarınızı hafifletsin, kalbinizi huzurla doldursun. İçimizdeki kötülükleri temizlemeye, iyilikleri çoğaltmaya vesile olan bu mübarek gün, hayatımıza bereket ve güzellikler getirsin. Dualarınızın Cenab-ı Hakk'a iletilmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu bir Cuma günü olsun.
Dualarımızın kabul olduğu bir Cuma dileğiyle. Hayırlı cumalar!
Cuma, Rabbimizin rahmetinin ve mağfiretinin bütün yeryüzüne yayıldığı bir gündür. Bu özel gün vesilesiyle yüreğinizden tüm dualarınızı ve dileklerinizi samimiyetle iletiyorum. Rabbim, dualarınızı kabul buyursun, yollarınızı aydınlatsın. Unutmayın ki, her hayırlı niyet ve dualarınız, en ince ayrıntısına kadar O'nun bilgisindedir. Bu Cuma günü, geleceğinize dair umutlarınızı yeşertsin, sıkıntılarınızı hafifletsin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Cumanız mübarek olsun. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin.
Bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Cumanız hayırlı olsun!
Cuma, kulluğun, tevbenin ve dua etmenin en güzel olduğu bir gün olarak bizlere sunulmuştur. Bugün, Rabbimize yönelip O'na açtığımız ellerimizle tüm dualarımızı iletiyoruz. Dualarımızın kabul olması, yüreklerimize huzur ve ferahlık getirsin. Rabbim, günahlarımızı bağışlasın, yollarımızı aydınlatsın. Bu Cuma günü, hayırlı işlerimize vesile olsun, sevdiklerimizle birlikte huzurlu anılar biriktirebileceğimiz bir gün olsun. Hayırlı Cumalar.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Cumanız mübarek olsun. Rabbim yüzünüzü güldürsün, kalbinizi huzurla doldursun.
Günahlarımızı affetmesi için dualarla dolu bir Cuma dilerim.
Bugün, Cuma'nın huzur ve bereketiyle dolu atmosferinde yüreklerimizi Rabbimize açıyoruz. Dualarımızı eksik etmiyor, niyetlerimizi O'na arz ediyoruz. Bu mübarek günde, Rabbim dualarımızı kabul buyursun, sıkıntılarımızı hafifletsin. Bizlere her türlü olumlu değişimi gerçekleştirme gücü versin. Cuma, bize Rabbimize yaklaşmanın ve kendimizi yenilemenin bir fırsatıdır. Bu özel gün vesilesiyle, tüm hayırlı dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar.
Cuma, hayatımızın belli aralıklarla dinlendiği, Rabbimize yakınlaştığımız ve dualarımızı yükselttiğimiz en kıymetli anlardan biridir. Bu mübarek günde, yüreklerimizdeki tüm güzellikleri artırsın, bize huzur ve mutluluk versin. Rabbim, dualarımızı ve niyetlerimizi kabul buyursun, bizi doğru yolda ilerletsin. Günahlarımızı bağışlasın, kalbimizi nurlandırsın. Cuma, bir dönüm noktası olsun, hayırlı Cumalar dilerim.
Bugün, Cuma'nın müjdesiyle yüreklerimiz aydınlandı. Bu mübarek gün, dualarımızın en güzel şekilde Cenab-ı Hakk'a ulaştığı bir zaman dilimidir. Rabbim, yüreklerimizi ferahlatsın, sıkıntılarımızı gidersin. Bu Cuma, sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz anılarla dolu, huzurlu ve bereketli bir gün olsun. Bizleri affetsin, rahmetiyle kuşatsın. Dualarımızın kabul olması, geleceğimize umutla bakmamıza vesile olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma, insanın Rabbine yaklaşma, günahlarından arınma ve dua etme fırsatını bulduğu bir mübarek gündür. Rabbimizin rahmeti her an yanımızda, dualarımızı bekliyor. Bu özel gün vesilesiyle tüm dualarımızı en içten şekilde iletiyoruz. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun, bize huzur ve mutluluk versin. Bu Cuma, hayatımızın dönüm noktalarından biri olsun, bizi olumlu değişimlere yönlendirsin. Dualarımızın Cenab-ı Hakk'a iletilmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Cuma, kalplerimizin Rabbimize açıldığı, dualarımızın en samimi şekilde yükseldiği bir gün. Rabbim, bu mübarek günde dualarımızı kabul buyursun, yüreklerimize huzur versin. Bu Cuma, hayatımıza yeni umutlar getirsin, sıkıntılarımızı hafifletsin. Rabbim, affıyla ve merhametiyle bizi kuşatsın. Bizleri hayırlı yollarla yürütenlerden eylesin. Dualarımızın ve niyetlerimizin Cenab-ı Hakk'a ulaştığı bu mübarek Cuma günü, hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma, bir yandan haftanın yorgunluğunu üzerimizden atmamıza, bir yandan da Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olan bir müjdedir. Bu özel gün vesilesiyle yüreklerimizdeki tüm güzellikleri artıralım, dualarımızı en içten şekilde iletelim. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun, bizi doğru yolda ilerletsin. Bu Cuma, hayatımızı aydınlatsın, yüzümüzü güldürsün. İçimizdeki kötülükleri temizlemeye, iyilikleri çoğaltmaya vesile olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma, Rabbimize olan yakınlaşma özlemimizin ve dualarımızın en yüce doruğuna ulaştığı bir mübarek gündür. Bu özel gün vesilesiyle yüreğinizden geçen tüm samimi dualarınızı Cenab-ı Hakk'a iletiyorum. Rabbim, dualarınızı kabul buyursun, sıkıntılarınızı hafifletsin. Bu Cuma, sizleri hayırlı işlere vesile yapanlardan eylesin, yüzünüzü güldürsün. İçimizdeki iyilikleri çoğaltarak, kötülükleri def edelim. Dualarınızın ve niyetlerinizin Cenab-ı Hakk'a ulaştığı bu özel Cuma günü, hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar.
Bugün, Cuma'nın aydınlığı ile yüreklerimiz aydınlandı. Rabbimize yakınlaştığımız, dualarımızın ve niyetlerimizin en saf haliyle Cenab-ı Hakk'a yükseldiği bu mübarek günde, dualarınızın ve dileklerinizin kabul olmasını dilerim. Rabbim, dualarınızı eksik etmesin, hayatınıza bereket ve huzur versin. Bu Cuma, içimizdeki kötülükleri temizlemeye, iyilikleri çoğaltmaya vesile olsun. Dualarınızın kabul olması, yarınlarınıza umutla bakmanıza vesile olsun. Hayırlı Cumalar.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Cuma, Rabbimizin merhametinin ve rahmetinin en yoğun hissedildiği mübarek bir gündür. Bu güzel gün vesilesiyle dualarımızı yürekten iletiyor, niyetlerimizi samimiyetle ifade ediyoruz. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun, yollarımızı aydınlatsın. Bu Cuma, yüreklerimizdeki huzuru artırsın, sevdiklerimizle birlikte güzel anılar biriktirebileceğimiz bir gün olsun. Dualarınızın Cenab-ı Hakk'a iletilmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma, insanın Rabbine yaklaşma, dua etme ve kendini yenileme fırsatını bulduğu özel bir gün. Bugün, dualarımızın ve dileklerimizin kabul edildiği bir zaman dilimindeyiz. Rabbim, dualarınızı eksik etmesin, dileklerinizi gerçekleştirmeye vesile etsin. Bu Cuma, içimizdeki güzellikleri artırsın, kötülükleri uzaklaştırsın. Rabbim, kalplerimize huzur versin, yüzlerimizi tebessümle dolu kılsın. Dualarınızın ve niyetlerinizin Cenab-ı Hakk'a ulaştığı bu mübarek Cuma günü, hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar.
Bugün, Cuma'nın bereketiyle dolu atmosferinde dualarımızı yükseltiyoruz. Rabbimize yakınlaşıp O'na açtığımız kalbimizle tüm dileklerimizi samimiyetle ifade ediyoruz. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun, sıkıntılarımızı hafifletsin. Bu Cuma, yüreklerimizi nurlandırsın, hayatımıza umut ve aydınlık getirsin. İçimizdeki kötülükleri temizlemeye, iyilikleri yaymaya vesile olsun. Dualarınızın Cenab-ı Hakk'a iletilmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar dilerim.
Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun!
Rabbim yüzünüzü her daim güldürsün, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun.