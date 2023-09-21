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        Haberler Gündem İnanç RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | Sevdikleriniz için en güzel, anlamlı kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları ve sözleri

        En güzel Cuma mesajları! 20 Eylül 2023 Kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri

        İslam aleminin büyük bir merakla beklediği bir cuma günü için daha heyecan dorukta. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, yarın cuma namazlarını kılmak için camilerin yolunu tutucak. İşte, birbirinden anlamlı kısa, dualı, hadisli, ayetli ve resimli Cuma mesajı ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 21:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 21:27
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        1

        Hayırlı cumalar... Bir cuma namazı için daha beklenen gün geldi çattı. Bu özel güne kısa bir süre kala vatandaşlar, gerek sosyal medya gerek kısa mesajla sevdiklerinin cuma günlerini tebrik ediyor. İşte, hem resimli hem de yazılı en güzel cuma mesajları...

        2

        EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        3

        Bugün Cuma! Rabbimizin bize lütfettiği bu özel günün hayırlar getirmesini dilerim. Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması için Rabbimize yönelin. Hayırlı Cumalar!

        4

        Cuma günü, müminlerin bir araya gelerek Rabbimizi anma ve ibadet etme fırsatıdır. Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfireti bugün üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun!

        5

        Cuma, kalplerin bir araya geldiği ve duaların yükseldiği bir gündür. Rabbimizden, hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmenizi dilerim. Dualarınızın kabul olması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!

        6

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin huzurunu kalbinizde hissetmeniz, dualarınızın kabul olması ve günahlarınızın bağışlanması dileğiyle güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        7

        Bugün Cuma! Rabbimizin lütfuyla aydınlanan bu özel günün, size huzur, sevgi ve bereket getirmesini dilerim. Dualarınızın Rabbimizin huzuruna ulaşması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!

        8

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Cuma günü, bir haftanın yorgunluğunu atıp Rabbimizi anma ve ibadet etme günüdür. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

        9

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti üzerinize olsun. Dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi dileğiyle, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        10

        Sevgili dostum, bugün Cuma'nın bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Rabbimiz dualarınızı kabul etsin ve size mutluluk, sağlık ve başarı versin. Hayırlı Cumalar!

        11

        Cuma günü, manevi bir yenilenme ve iç huzur günüdür. Rabbimizin rahmeti ve merhameti bugün de üzerinizde olsun. Cumanız mübarek olsun!

        12

        Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla bugün bir Cuma daha karşımıza çıktı. Dualarımızı samimiyetle yapalım ve Rabbimize yakarışlarımızı sunalım. Hayırlı Cumalar!

        13

        Cuma günü, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirir. Sevdiklerimizle bir araya gelip dualar edelim ve birbirimize destek olalım. Cumanız mübarek olsun!

        14

        Bugün Cuma'nın bereketiyle dolu bir gün. Rabbimiz bize güzellikler ve hayırlar nasip etsin. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar!

        15

        Cuma günü, geçmişin değerlendirmesi ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Rabbimiz bizi doğru yola iletmesi için dua edelim. Cumanız mübarek olsun!

        16

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Sevgili dostum, Rabbimiz bugün bize Cuma'nın nimetlerini sunuyor. Dualarınızı eksik etmeyin ve Rabbimizden isteklerinizi samimiyetle dile getirin. Hayırlı Cumalar!

        17

        Cumanız mübarek olsun! Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzur içinde olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        18

        Bugün Cuma, huzurun ve bereketin habercisidir. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu özel günü en iyi şekilde değerlendirerek, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir Cuma geçirmenizi dilerim.

        19

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve rahmeti sizinle olsun. Dualarınızın kabul olması ve hayırlı bir gün geçirmeniz dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun.

        20

        Cumanız mübarek olsun! Yüreğinizden geçen tüm güzel dileklerin gerçekleşmesi ve Rabbimizin size bolca rahmet ve bereket ihsan etmesi dileğiyle, huzurlu bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.

        21

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Bugün Cuma, duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği mübarek bir gündür. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu günü en iyi şekilde değerlendirerek, hayırlı işler yapmanızı ve sevdiklerinizle birlikte mutlu olmanızı dilerim.

        22

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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