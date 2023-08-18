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Yeni, ayetli, dualı, anlamlı, farklı, kısa, uzun ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri, İslam dini açısından büyük bir öneme sahip olan Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cuma namazını cemaatle eda etmek için camilere akın edecek olan binlerce Müslüman Cuma hutbesini dinleyerek dini konularda bilgi edinecek. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününün önemine dikkat çekmek için sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajlarını gönderecek olanlar en güzel, resimli Cuma mesajları araştırılıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter, Threads, Facebook ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz resimli Cuma mesajları ve sözleri...