26 Temmuz resimli Cuma mesajları: En güzel, dualı, ayetli, resimli cuma mesajları ve sözleri
Temmuz ayının son cuma namazına sayılı saatler kala, resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, en güzel, ayetli, dualı, resimli cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 26 Temmuz 2024 'resimli hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...'
Hayırlı Cumalar mesajları... Bir cuma namazı için bekleyişe geçildi. Bu müaberek günde sevdiklerine cuma mesajları göndermek isteyenler, 'resimli, dualı, ayetli, anlamlı, hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözlerini' gündemine aldı. İşte 26 Temmuz 2024 resimli, dualı ayetli, anlamlı cuma mesajları ve sözleri!
KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
Hayırlı cumalar.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
Hayırlı cumalar.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.
Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.