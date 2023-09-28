Haberler Gündem RESİMLİ CUMA MESAJLARI 28 Eylül 2023: En güzel, dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönderin

En güzel Cuma mesajları ve sözlerini sevdikleriniz ile paylaşın! En özel Cuma mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşın... İslam dininde kutsal kabul edilen bu günde ibadetler sıklaşır, eller semaya açılır dualar edilir, ibadetler yerine getirilir. Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en anlamlı Hayırlı Cumalar mesajlarını ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Cuma gününüz mübarek olsun mesajları ve sözleri... Habertürk Giriş: 28.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 28.09.2023 - 19:19 facebook

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Müslüman dünyası için anlamı büyük olan bir Cuma gününde daha vatandaşlar camilere akın ederek hutbe eşliğinde ibadetlerini yerine getirecekler. En yeni, resimli, anlamlı, ayetli ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları...

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KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.