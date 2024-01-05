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        Haberler Gündem Resimli Cuma mesajları 5 Ocak 2024: En güzel, dualı, ayetli, kısa, yeni hayırlı cumalar mesajları, cumanız mübarek olsun sözleri

        5 Ocak 2024 resimli Cuma mesajları: En güzel, dualı, ayetli cuma mesajları ve sözleri

        Yılın ilk cuma namazına sayılı saatler kala, resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, en güzel cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 5 Ocak 2024 'resimli hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...'

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:37
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        1

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma günü İslam dünyası açısında en önemli günler arasında yer almaktadır. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazı camide cemaatle kılınımaktadır. Cuma öncesinde sosyal medya platformlarında; resimli, ayetli, dualı Cuma mesajı göndermek isteyenler için en güzel, anlamlı, resimli cuma mesajlarını sizleri için derledik. İşte 5 Ocak 2024 en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...

        2

        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        3

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        4

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        5

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim

        6

        EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        7

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        8

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        9

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        10

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI ÇEŞİTLERİ

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        11

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        12

        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        13

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Cumalar.

        14

        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        15

        Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        16

        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

        17

        Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

        18

        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

        19

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

        20

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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