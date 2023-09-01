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        Haberler Gündem İnanç RESİMLİ CUMA MESAJLARI| Cuma mesajları ile sevdiklerinizi tebrik edin! 2023 Eylül ayı resimli Cuma mesajları

        Cuma mesajları ile sevdiklerinizi tebrik edin! 2023 Eylül ayı resimli Cuma mesajları

        Cuma mesajları resimli galerisi her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle resimli Cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Araştıranlar için resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 2023 Eylül ayı resimli Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 08:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:02
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        1

        Cuma mesajları resimli galerisi her hafta olduğu gibi bu hafta da sabahın ilk saatleriyle birlikte paylaşılmaya başlandı. Bu mübarek Cuma gününde sevdiklerini tebrik etmek isteyenler için dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. Gelerideki mesajları tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabilirsiniz. İşte hiçbir yerde bulamayacağınız 2023 Eylül ayı resimli Cuma mesajları galerisi...

        2

        Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        3

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        4

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        5

        Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        6

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        7

        İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        8

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        9

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        10

        Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

        Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        11

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        12

        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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