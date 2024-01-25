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        Haberler Gündem Resimli cuma mesajları ve sözler 26 Ocak 2024: En güzel, anlamlı, ayetli, kısa, resimli hayırlı cumalar mesajları

        26 Ocak resimli cuma mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, ayetli, resimli cuma mesajları

        Ocak ayının son cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazı öncesinde cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Cuma gününe özel sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en anlamlı, ayetli, resimli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 26 Ocak 2024 en güzel, ayetli, dualı, anlamlı, resimli 'Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek olsun sözleri...'

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 23:38 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:38
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        1

        Cuma namazına sayılı saatler kala resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Bu önemli gün öncesinde yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa, uzun, yeni, en güzel cuma mesajları ve sözlerini internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte en güzel, anlamlı, resimli cuma mesajları ve sözleri...

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        EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        3

        Bugün Cuma! Rabbimizin bize lütfettiği bu özel günün hayırlar getirmesini dilerim. Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması için Rabbimize yönelin. Hayırlı Cumalar!

        4

        Cuma günü, müminlerin bir araya gelerek Rabbimizi anma ve ibadet etme fırsatıdır. Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfireti bugün üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun!

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Cuma günü, bir haftanın yorgunluğunu atıp Rabbimizi anma ve ibadet etme günüdür. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

        6

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti üzerinize olsun. Dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi dileğiyle, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        7

        Sevgili dostum, bugün Cuma'nın bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Rabbimiz dualarınızı kabul etsin ve size mutluluk, sağlık ve başarı versin. Hayırlı Cumalar!

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        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Sevgili dostum, Rabbimiz bugün bize Cuma'nın nimetlerini sunuyor. Dualarınızı eksik etmeyin ve Rabbimizden isteklerinizi samimiyetle dile getirin. Hayırlı Cumalar!

        9

        Cumanız mübarek olsun! Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzur içinde olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        10

        Bugün Cuma, huzurun ve bereketin habercisidir. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu özel günü en iyi şekilde değerlendirerek, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir Cuma geçirmenizi dilerim.

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        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Bugün Cuma, duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği mübarek bir gündür. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu günü en iyi şekilde değerlendirerek, hayırlı işler yapmanızı ve sevdiklerinizle birlikte mutlu olmanızı dilerim.

        12

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.

        13

        Bugün Cuma, içinde birçok güzellik ve bereket barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size sağlık, mutluluk ve başarı ihsan etmesini temenni eder, Cuma'nızın hayırlı olmasını dilerim.

        14

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!

        15

        Cumanız mübarek olsun! Yüreğiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin size bol bol sevgi ve merhamet ihsan etmesi dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        16

        Bugün Cuma, Rabbimizin rahmetinin bol olduğu ve duaların kabul olduğu mübarek bir gündür. Kalbinizin huzurla dolması ve sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.

        17

        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Cumanız mübarek olsun! Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbimizin size güzel bir Cuma nasip etmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar!

        18

        Bugün Cuma, duaların kabul olduğu mübarek bir gündür. Rabbimizin size lütuflarını sunması ve sıkıntılarınızı gidermesi dileğiyle, huzurlu bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.

        19

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin size rahmetini ve bereketini bol bol ihsan etmesi dileğiyle, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar!

        20

        Bugün Cuma, manevi anlamda bir arınma ve yenilenme günüdür. Rabbimizin size merhamet ve bağışlama kapılarını açması dileğiyle, huzurlu ve mutlu bir Cuma geçirmenizi dilerim.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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