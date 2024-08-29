Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resimli Cuma mesajları ve sözleri 30 Ağustos 2024: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

        Resimli cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı hayırlı cumalar mesajları

        Ağustos ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda ailenize, yakınlarınıza sosyal mecralar üzerinden gönderebileceğiniz ayetli, dualı, anlamlı, en güzel, resimli cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 30 Ağustos 2024 en güzel, ayetli, dualı, anlamlı hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 20:09 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Cuma namazı öncesinde yakınlarına resimli cuma mesajı göndermek isteyenler, konuya ilişkin araştırmalara başladı. İşte sosyal medya üzerinden birbirinize gönderbileceğiniz, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı, ayetli, resimli cuma mesajları ve sözleri...

        2

        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        3

        Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

        4

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        5

        Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! 'Hayırlı Cumalar.'

        6

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        7

        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile ... Hayırlı Cumalar.

        8

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        9

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        10

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        11

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        12

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        13

        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        14

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        15

        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        16

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        17
        18
        19
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        İlk kez göçmenlerin gönderilmesini savundu
        İlk kez göçmenlerin gönderilmesini savundu
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        29 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        29 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?