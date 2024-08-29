Resimli cuma mesajları ve sözleri: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı hayırlı cumalar mesajları
Ağustos ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda ailenize, yakınlarınıza sosyal mecralar üzerinden gönderebileceğiniz ayetli, dualı, anlamlı, en güzel, resimli cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 30 Ağustos 2024 en güzel, ayetli, dualı, anlamlı hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...
Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Cuma namazı öncesinde yakınlarına resimli cuma mesajı göndermek isteyenler, konuya ilişkin araştırmalara başladı. İşte sosyal medya üzerinden birbirinize gönderbileceğiniz, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı, ayetli, resimli cuma mesajları ve sözleri...
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! 'Hayırlı Cumalar.'
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile ... Hayırlı Cumalar.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…