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        Haberler Gündem Resimli cuma mesajları ve sözleri: En güzel, dualı, yeni, kısa hayırlı cumalar mesajları

        Resimli cuma mesajları ve sözleri: En güzel, dualı, yeni cuma mesajları

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde, 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyenler, en güzel cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte en güzel, dualı, yeni hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 20:16 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:16
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        1

        Cuma gününün gelişiyle birlikte resimli cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Bu mübarek günde yakınlarının cuma gününü tebrik edip, kutlamak isteyenler için en güzel, dualı, yeni, kısa, ayetli, resimli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 17 Kasım 2023 en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri...

        2

        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        3

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        4

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        5

        Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        6

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        7

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        8

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. Amin. Hayırlı cumalar.

        9

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        10

        Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme. Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. Amin. Hayırlı cumalar.

        11

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        12

        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin.

        Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        13

        İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        14

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        15

        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

        16

        FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. Amin. Hayırlı cumalar.

        17

        Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. (A'raf,7/199)
        Cuma gününüz bin mübarek olsun.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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