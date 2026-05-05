EN GÜZEL HIDIRELLEZ KUTLAMA SÖZLERİ

Baharın gelişiyle birlikte, gönlündeki tüm çiçekler açsın. Hıdırellez, sana ve sevdiklerine sağlık, huzur ve şans getirsin.

Hıdırellez; umudun yeniden yeşerdiği, kalbin hafiflediği, hayatın tazelendiği bir gündür. Dileklerin gönlüne göre olsun, her yeni gün sana daha çok güzellik getirsin.

Bir dilek tut, yüreğinin en derininden… Hıdırellez rüzgarı alsın götürsün gökyüzüne; kabul olan dilekler, hayırlı başlangıçlar olsun.

Bu gece yıldızlara ne fısıldarsan, kalbine güzellik olarak geri dönsün. Hıdırellez'in mucizesi seni de bulsun.