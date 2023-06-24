İbadet edip kurbanların kesileceği Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Sosyal medyada ve mesaj yoluyla sevdiklerinin Kurban Bayramı'nı kutlamak isteyenler için en güzel bayram mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, en anlamlı, güzel, kısa ve uzun resimli Kurban Bayramı mesajları...

EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!