Müslüman dünyası için anlamı büyük olan bir Cuma gününde daha vatandaşlar camilere akın ederek hutbe eşliğinde ibadetlerini yerine getirecekler. En yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini haberimizde paylaştık. İşte resimli, yeni, farklı, dualı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri...

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KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.