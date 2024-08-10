Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Resmi araçla yol kesip sürücüyü dövdüler | Son dakika haberleri

        Ümraniye'de İBB aracı tarafından yolu kesilen otomobilin sürücüsü darbedildi

        Ümraniye'de temmuz ayında gece saatlerinde trafikte tartıştıkları aracın önünü kesen İBB çalışanları otomobil sürücüsünü darp etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Resmi araçla yol kesip sürücüyü dövdüler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ümraniyede İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait araçla yolu kesilen otomobilin sürücüsü darbedildi.

        31 Temmuzda gece saatlerinde ablasını çalıştığı hastaneden alan Ö.D'nin kullandığı otomobil, İBB'ye ait resmi plakalı araç tarafından yolu kesilerek durduruldu. Belediyeye ait araçtan inen 4 kişiden 2si, otomobilin kapısına tekme attıktan sonra zorla indirdikleri sürücü Ö.D'yi darbetti.

        Ö.D, saldırganlara yanlış anlaşılma olduğunu, yolda tartıştıkları kişinin kendisi olmadığını anlatmaya çalışırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden ayrıldı.

        Olayın ardından gittiği hastaneden darp raporu alan ve saldırganlardan şikayetçi olan Ö.D, daha önce herhangi bir tartışma yaşamadığı kişilerce sebepsiz yere darbedildiğini söyledi.

        İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

        Polis ekiplerinin darp olayıyla ilgili çalışmaları sürüyor. İBB'nin de olaya karışan personel hakkında idari süreci başlattığı öğrenildi.

        Bu arada, darp anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haydi Filenin Sultanları
        Haydi Filenin Sultanları
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"