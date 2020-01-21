Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar merak ediliyordu. 21 Ocak 2020 tarihli ve 31015 Sayılı Resmi Gazete yayınlandı. Yayımlanan ilanlar bu tarihten itibaren geçerli olacak. İşte Resmi Gazete'de öne çıkan ilanlar şunlar:

– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE)

RESMİ GAZETE 21 OCAK 2020

Resmi Gazete'de yer alan ilanların tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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RESMİ GAZETE NEDİR?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.