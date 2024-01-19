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        Haberler Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı: 13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

        Resmi Gazete'de yayımlandı: 13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

        Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 02:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 02:21
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        13 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak.

        AA'nın haberine göre; kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

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