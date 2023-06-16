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2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?

Kamuda çalışan işçilere tediye ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre ilave tediye ödemeleri iki taksit şeklinde yapılacak. İşte 2023 İlave tediye ödeme tarihleri...

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  • Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?

    Tediye ödeme tarihleri Cumhurbaşkan Erdoğan'ın kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. İki taksit şeklinde yapılacak ödemelerin birinci yarısı haziran ayında ikinci taksiti ise aralık ayında yapılacak. Peki, "2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?" İşte ilave tediye ödemelerinin yatacağı tarih...
  • Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?

    İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

    Kamuda çalışan işçilere yapılacak tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 23 Haziran, ikinci yarısı 18 Aralık tarihinde yapılacak.

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  • Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?

    TEDİYE NE DEMEK?

    İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

    İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

     
  • Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?

    Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

     
  • Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?

    Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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