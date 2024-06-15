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        Haberler Gündem Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu | Son dakika haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu

        Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulması hakkında Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 01:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 01:58
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        Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu
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        Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu. Vakfın mal varlığı 10 milyon Türk Lirası nakit olarak açıklanırken vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu.

        İHA'nın haberine göre; vakfın amacı, 'Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması' olarak belirtildi.

        Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hazine'ye devredilecek.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #dışişleri bakanlığı
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