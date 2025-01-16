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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Etil alkolde depo için bakanlık izni şartı - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Etil alkolde depo için bakanlık izni şartı

        Etil alkol ve metanol üretim ve dağıtım yetkisini haiz firmalar ile dağıtım yetkisini haiz ithalatçı firmaların ara depolama yapmak üzere depo açmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 08:36 Güncelleme: 16.01.2025 - 08:36
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        Etil alkolde depo için bakanlık izni şartı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin tebliğe göre, etil alkol üreticisi ve ithalatçısı firmalar yurt içinde sadece denatüre edilmiş ambalajlı, kaplı veya dökme etil alkol deposu, metanol ithalatçısı firmalar ise yurt içinde ambalajlı, kaplı veya dökme metanol deposu açabilecek.

        Etil alkol ve metanol depoları aynı adreste birlikte açılamayacak. Dökme etil alkol ve metanol depolarında hiçbir şekilde ambalajlama ve kaplara dolum yapılamayacak. Depolar birden fazla firma tarafından ortak kullanılamayacak. Depoların kapatılması ve devri bakanlık iznine tabi olacak.

        Tebliğe eklenen geçici maddeyle, bugün itibarıyla daha önce alınan izinler kapsamında yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından kullanılan alkol depolarına, 6 ay içinde yeni düzenleme hükümlerine uyum sağlama zorunluluğu getirildi. Bu süre içinde tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirilmeyen alkol depolarının depo açma izinleri iptal edilmiş sayılacak.

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