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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak

        İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 03:09 Güncelleme: 29.12.2023 - 03:09
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        İhtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılacak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, kömür yardımı, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

        İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

        AA'nın haberine göre; yardımdan faydalanacak haneler, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

        AMACI DIŞINDA KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN, YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

        Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün, amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflar tarafından yeniden gözden geçirilecek.

        Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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