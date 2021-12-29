Resmi Gazete'de yer aldı: Bazı uluslararası anlaşmalar onaylandı 0:00 / 0:00

AA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

AA'nın haberine göre; söz konusu kanunlara ilişkin hükümlerin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.