Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları
15 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar yürürlüğe girdi. Ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını etkileyen yönetmelik değişiklikleri de Resmi Gazete'de yer alıyor. Kamu kurumları ve vatandaşlar için önemli bilgiler içeren bu yeni düzenlemeler, Türkiye'nin yönetim politikalarına yön veriyor. İşte 15 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...
Türkiye’nin yönetim mekanizmasında kritik bir role sahip olan Resmi Gazete’nin 15 Şubat 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Günlük hayatı etkileyen önemli düzenlemeler, yeni yönetmelikler ve ekonomik kararlar Resmi Gazete’de yerini alıyor. Adalet, ticaret ve eğitim alanındaki değişiklikler, bireylerden iş dünyasına kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Veri Paylaşım Yönetmeliği
–– İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 581)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 582)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/6)
–– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/7)
–– Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/8)
–– Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/9)
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13297, 13298, 13299 ve 13300 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri