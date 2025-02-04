Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 4 Şubat 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok alanda önemli değişikliklere yer verildi. Özellikle ekonomi, eğitim ve çevre konularında yapılan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte 4 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'nin detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 00:52 Güncelleme: 04.02.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Resmi Gazete, 4 Şubat 2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iş dünyası ve kamu kuruluşları için önemli bir bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, ülkenin yönetim politikalarına ışık tutmaya devam ediyor. Peki, 4 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’de neler var? İşte günün önemli başlıkları…

        2

        YASAMA BÖLÜMÜ

        KANUN

        7539 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Limyra Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Antalya İli, Finike İlçesi, Saklısu Mahallesinde Bulunan Özel Mülkiyete Ait 101 Ada, 52 Parsel Numaralı Taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9505)

        –– Şehir Altyapısı Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Zarar Gören Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Dilek Mahallesi Kanalizasyon Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9506)

        –– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Munzur ve Pülümür Vadileri Kesin Korunacak Hassas Alanına Dâhil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9507)

        3

        ATAMA KARARLARI

        –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)

        YÖNETMELİK

        –– 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/2)

        –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/5)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        4

        4 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        The Wall Street Journal'dan skandal iddialar
        The Wall Street Journal'dan skandal iddialar
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Tünel inşa edip kaçak hat döşemişler
        Tünel inşa edip kaçak hat döşemişler
        G.Saray Antep'te hata yapmadı!
        G.Saray Antep'te hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Osimhen yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Osimhen yorumu!
        David Beckham İstanbul'da
        David Beckham İstanbul'da
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        Evinde başı kesilerek öldürüldü; eşi gözaltına alındı
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        NATO Genel Sekreteri: Savaşa hazırlanmalıyız
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi