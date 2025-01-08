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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 8 Ocak 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları 8 Ocak 2025: Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 Ocak Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle her gece saat 12 itibarıyla yayımlanıyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenlemeler Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 8 Ocak Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 00:17 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:17
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        8 Ocak Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, tebliğler ve ilan bölümü yer aldı. Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete'de alınan kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararlar neler? İşte detaylar...

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        8 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

        –– Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 177)

        YÖNETMELİK

        –– Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 579)

        –– Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)

        –– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.g)

        –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/01/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

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        YARGI BÖLÜMÜ

        DANIŞTAY KARARI

        –– Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı (E: 2024/3, K: 2024/3)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        8 OCAK RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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