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Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
AA

Karara göre, resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesap edilecek.

Gazetelerde, resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti, KDV hariç, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındakiler için 70 lira, 50 bin adedin üzerindekiler için 100 lira olacak.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti, 1 santimetre boy 4 santimetre en olmak üzere bir kutu alan esas alınarak hesaplanacak.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların bir kutu alanda bir günlük yayım ücreti, illere göre belirlenen kontenjan yerleri için 70 lira olacak. Ancak, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre genel kategori kapsamındaki ilanları yayımlayacak internet haber siteleri için ücret 100 lira olacak.

Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayım zorunluluğu bulunan resmi ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı "ilan.gov.tr"de yayımı, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazetelere göre fiyatlandırılacak. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ilan portalında yayımlanacak resmi ilanların bir günlük bedeli 2 bin 500 lira olarak belirlenecek.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal ödeyecek.

Söz konusu tarife, 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girecek.

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