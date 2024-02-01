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        ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.02.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı :2024/32 Esas
        İLAN

        Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesi, 9199 Ada, 28 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

        Duruşma günü:13/03/2024, saat:10:50

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01976064
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