ADANA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ADANA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/309

KARAR NO : 2026/145

Davacılar Aytekin Ahmet Birbiçer ve diğerleri ile davalılar Bülent Erkuş ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası sonucunda; "1) Davanın KABULÜNE; Dava konusu "Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nusratiye Mahallesi, 227 ada 9 parsel, 12 BB ile 753 ada, 52 parsel, 18 BB. sayılı taşınmazların tüm takyidatları ile birlikte umum arasında açık artırma usulü ile ortaklığın satış sureti ile giderilmesine,

-Satışın açık artırma yoluyla yapılmasına,

2) Dava konusu 01 UM 593 plakalı Mercedes Benz marka araç üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, satışın açık arttırma usulü ile yapılmasına,

3)Adana ili, Seyhan ilçesi, Karalarbucağı Yolu Bağlar Mah. 2470 ada, 30 parsel, 42 ve 43 BB. Sayılı taşınmazlar yönünden davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

4) Dava konusu taşınmazlar ve araç için satış bedeli üzerinden binde 11,38karar ve ilam harcının veraset ilamındaki hisseleri oranında hissedarlardan tahsiline, peşin alınan harcın tahsil edilecek harçtan mahsubuna,

5) HMK. nun322/2 maddesi uyarınca satış memuru olarak Adana Satış Memurluğu'nun atanmasına" karar verilmiş olup verilen karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Çilem ERKUŞ'a kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, hükmün 2 haftalık kanuni süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu tebliğ ve ilan olunur.18/05/2026