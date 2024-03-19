ADANA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ADANA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/636 Esas

KARAR NO : 2024/86

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/01/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 204/1 maddesi gereğince beraatine karar verilen Halid ve Emine oğlu, 05/02/1999 doğumlu,nüfusuna kayıtlı sanık ABDULLATİF ELMUSTAFA tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin 2023/636 Esas 2024/86 Karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının İHTARI ile kararın sanığa TEBLİĞİNDEN itibaren 7 GÜN İÇİNDE, mahkememize veya yargı sınırlarımız dışında ise, en yakın mahkemeye verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle, düzenlenecek tutanakla ve hakim tarafından onaylanmış suretiyle veya ilgili tutuklu ya da hükümlü ise ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne verilen dilekçe ya da beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle ADANA BÖLGE ADLİYEMAHKEMESİ'NE İSTİNAF YOLU AÇIK olmak üzere, istinaf talebinde bulunmaması halinde kararın kesinleşeceği ve infaza verileceğinin ihtarı ile karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.