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        ADANA DEFTERDARLIĞI 5 OCAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 27.09.2024 - 00:00
        ADANA DEFTERDARLIĞI 5 OCAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
        S. NO VERGİ NO ADI SOYADI/ÜNVANI ADRESİ DÖNEMİ ANA VERGİ KODU VERGİ KODU TAKİP DOSYA NUMARASI MİKTARI
        1 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202204202206 0033 3080 2024051014H2u0000026 42.614.760,87 TL
        2 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202112202112 0015 3080 2024051014H2u0000045 1.789.072,92 TL
        3 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202201202212 0010 0010 2024051014H2u0000036 14.204.920,29 TL
        4 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202112202112 0015 0015 2024051014H2u0000045 596.357,64 TL
        5 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202203202203 0015 1084 2024051014H2u0000034 1.249.675,02 TL
        6 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202202202202 0015 3080 2024051014H2u0000035 3.683.956,14 TL
        7 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202204202204 0015 1084 2024051014H2u0000032 2.803.490,61 TL
        8 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202201202212 0010 3080 2024051014H2u0000036 42.614.760,87 TL
        9 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202110202112 0033 3080 2024051014H2u0000038 5.444.183,25 TL
        10 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202204202204 0015 0015 2024051014H2u0000032 6.489.561,60 TL
        11 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202112202112 0015 1084 2024051014H2u0000045 295.793,39 TL
        12 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202204202206 0033 1084 2024051014H2u0000026 2.485.861,05 TL
        13 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202203202203 0015 0015 2024051014H2u0000034 2.789.453,16 TL
        14 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202202202202 0015 1084 2024051014H2u0000035 569.785,22 TL
        15 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202201202212 0010 1084 2024051014H2u0000036 710.246,01 TL
        16 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202204202204 0015 3080 2024051014H2u0000032 19.468.684,80 TL
        17 7460663903 DURSUN SARI BAŞAK MAH. KARAPÜRÇEK CAD. Kapı No:60 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA 202203202203 0015 3080 2024051014H2u0000034 8.368.359,48 TL
        5 Ocak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı veya unvanı, vergi / TC. kimlik numarası yazılı mükellefler adına düzenlenmiş bulunan ödeme emirleri, posta ve/veya memur eliyle ilgililere tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 213 Sayılı V.U.K.’nun 104. maddesine istinaden, ilan tarihinden başlayarak (ilan yazısının vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir ) bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bil vekale müracaat etmeleri ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu İLAN OLUNUR - ADANA
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02095393