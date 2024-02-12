AFYON SUSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Madde 1- Belediyemiz ait olan 8 adet arsa ve 2 adet dükkan kiralama işi belediyemiz gelirlerini artırmak maksadıyla 27.02.2024 Salı günü saat 11.00 ve 15.00’da yapılacak ihale yapılacaktır.
Madde 2- Satış İhale, 27.02.2024 Salı günü saat 11.00’de kiralama ihalesi saat 15.00 ‘de Belediyemiz Binası Encümen Toplantı Salonunda, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri çerçevesinde (Açık Arttırma suretiyle), Encümen huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- Belediye ait arsaların ve dükkanların muhammen bedelleri ve ihaleye girilmesi için yatırılması gereken teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.
|
SIRA NO
|ADA NO
|PARSEL NO
|YÜZÖLÇÜMÜ M²
|ÜST YAPI
BİNA
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|1
|258
|1437
|2.442,48
|-
|4.884.960,00TL
|147.000,00TL
|2
|141
|10
|668,10
|500.000,00
|1.836.200,80TL
|56.000,00TL
|3
|343
|2
|6.874,80
|-
|3.437.400,00TL
|104.000,00TL
|4
|247
|9
|1.591,63
|-
|2.785.352,50TL
|84,000,00TL
|5
|161
|179
|449,81
|-
|404.829,00TL
|5.000,00TL
|6
|161
|180
|117,78
|-
|106.002,00TL
|5.000,00TL
|7
|141
|9
|246,06
|-
|307.575,00TL
|9.500,00TL
|8
|291
|1
|702,39
|-
|667.270,50TL
|20.500,00TL
|SIRA NO
|İŞYERİ NO
|KİRA SÜRESİ
|MUHAMMEN
BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT
|1
|BA-2/6
|3 YIL
|90.000,00TL (Kdv Dahil)
|3.000,00TL
|2
|BA-2/4
|3 YIL
|36.000,00TL (Kdv Dahil )
|1.500,00TL
Madde 4-A- İhaleye katılacak olan (Gerçek Kişiler)
- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İkametgah Belgesi.
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuz
- Şartname satın alındığına dair belge.
- Vekaleten ihaleye katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
- Son 1Yıl içinde alınmış noter onaylı imza sirküsü
- Adli Sicil Kaydı belgesi
- Belediyeye Borcu olmadığına dair belge
B- Tüzel Kişiler
1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter onaylı İmza Sirküleri.
2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge.
3- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu
4- Ticaret Sicil Gazetesi
5- Ortak Girişimciler için noter onaylı ortaklık beyanı.
6- Şartname satın alındığına dair belge
7- Tebligat için adres beyanı
8- Vekâleten ihaleye katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
9-Şirket müdürü ve ortaklarının Adli Sicil Kaydı belgesi
10- Belediyeye Borcu olmadığına dair belge
Madde 5- Geçici ve Kesin Teminat olarak Kabul edilecek değerler:
- Tedavüldeki Türk parası
- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
Madde 6- İsteklilerin, istenilen belge ve evrakları, sıralı ve kapalı zarf içinde mühürlü olarak 27.02.2024 Salı günü saat 10.30 a kadar, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Belirtilen saatten sonraki başvurular kabul edilmez.
Madde-7- İhale ilgili her ödemler Susuz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İban Numaralarına yatırılacaktır.
Madde-8- Şartname satış bedeli 1.000,00 TL. dır.
Madde-9- İhaleye teklif vereceklerin şartnameyi satın alması zorunludur.
Madde-10- Her türlü ihtilafların hal mercii Afyonkarahisar Mahkemeleri ve İcra daireleridir
Mehmet SELEK
Belediye Başkanı