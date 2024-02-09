AFYONKARAHİSAR 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

AFYONKARAHİSAR

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N



DOSYA NO : 2022/490 Esas

KARAR NO : 2023/746

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/11/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.1, 142/2.b.1, 142/2.h.1 maddesi gereğince 4 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Rauf Suudi ve Durcan oğlu, 25/03/1990 doğumlu, Konya, Çumra, Yörükcamili mah/köy nüfusuna kayıtlı SUAT ŞEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.