T.C.

AKHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/2 Tereke 08/03/2024

Konu : İlan metni

AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİN BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA NO: 2023/2 TEREKE



İhsaniye Mah. Mersin Sk. No:2 İç kapı no:1 Gölmarmara/MANİSA adresinde mukim 42904710760 TC kimlik nolu ALİ GÖRECE'nin terekesinin, Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 16/12/2022 tarih ve 2022/3605 Esas 2022/3482 karar sayılı kararı ile TMK'nın 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peyin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği hususu İİK'nın 166 ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.