AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Belediye Meclis Toplantı Salonunda 04.02.2025 Salı günü kiralama ihaleleri yapılacaktır.



Doğrugöz Mahallesi 854 G.M. no’lu 199 ada 17 parselde bulunan 16.633,27 m² (7.000,00 m²) İşyeri (Akaryakıt İstasyonu) kira ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 900.000,00 LT/YIL, Geçici teminatı 270.000,00 TL’dir.



İstasyon Mahallesi 585 G.M. no’lu 1154 ada 3 parselde bulunan 4.545.41 m² (2.500,00 m²) İşyeri (Akaryakıt İstasyonu) kira ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 1 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 500.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 15.000,00 TL’dir.



Selçuk Mahallesi 546 G.M. no’lu 1424 ada 1 parselde bulunan 2.404.27 m² İşyeri (Kapalı Otopark) kira ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 360.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 54.000,00 TL’dir.



Kuruçay Mahallesi 506 G.M. no’lu 165 ada 2 parselde bulunan 5.959.78 m² (1.500,00 m² Kapalı alan) İşyeri kira ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 4 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 600.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 72.000,00 TL’dir.



İstasyon Mahallesi 555 G.M. no’lu 2.000.00 m² (150,00 m² Kapalı Alan) İşyeri (DoğaPark) kira ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 36.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 5.400,00 TL’dir.





Katılımcıların 04.02.2025 Salı günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.