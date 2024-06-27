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        ALANYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.06.2024 - 00:00
        İLAN
        ALANYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2022/478 Esas
        KARAR NO : 2023/669


        Davacı FARUK AKIN aleyhine mahkememizde açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        HÜKÜM :
        1-Davanın KABULÜNE, davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine,
        2-Harçlar kanunu gereğince karar tarihi itibariyle alınması gereken harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
        Dair, davacı vekilinin yüzüne karşıve davalı tarafın yokluğunda İİK'nun 363. Maddesi gereğince kesin olmak üzere karar verildi.
        Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/06/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02052609