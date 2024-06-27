ALANYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

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ALANYA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/478 Esas

KARAR NO : 2023/669



Davacı FARUK AKIN aleyhine mahkememizde açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine,

2-Harçlar kanunu gereğince karar tarihi itibariyle alınması gereken harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşıve davalı tarafın yokluğunda İİK'nun 363. Maddesi gereğince kesin olmak üzere karar verildi.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/06/2024