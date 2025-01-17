ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/426

KARAR NO : 2024/406



Davacı TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasında davalı HASAN ÖZTÜRK'e gerekçeli karar evrakı tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen de açık adresi tespit edilemediğinden;

Davalı HASAN ÖZTÜRK'e;

"1-6100 Sayılı HMK 114/1-c, 115/1 maddeleri gereğince davanın usulden reddi ile mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2-HMK'nın 20. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakiben iki haftalık süre içinde talep edilmesi halinde dava dosyasının yetkili ve görevli Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine, süresi içerisinde talep edilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin ihtarına, (ihtaratın gerekçeli kararın tebliği ile yapılmış sayılacağına)

3-HMK'nın 331/2. maddesi gereğince yargılama giderleri, harçlar vs. hususların yetkili ve görevli mahkemece karara bağlanmasına,

Dair tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde İzmir BAM nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi." şeklindeki karar ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılmak suretiyle tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.06.01.2025