AMASYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

AMASYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/197 ESAS 2024/471 KARAR



Fehrad ve Solmazkızı 18/01/1986 Azerbaycan doğumlu sanık KHATIRA OJAYEVA tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve adresi yetersiz olduğundan;

Sanık KHATİRA OJAYEVA'nın dolandırıcılık suçundan netice itibariyle 10 Ay Hapis ve 80 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının ERTELENMESİNE, sanığın 1 yıl denetim altında bulundurulmasına, iş bu kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere,

Sanık KHATİRA OJAYEVA'nın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik ve başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen HÜKÜMLERİN AYRI AYRIAÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK'nun 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına iş bu kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Amasya Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş, mahkememiz ilamı sanığa tebliği yapılamamış olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29.ve müteakip maddeleri gereğince mahkememiz kararının İLANEN TEBLİĞİNE, iş bu ara kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.25/09/2024