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        ANKARA 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.02.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/36 Esas

        ZİLYETLİKTEN TESCİL İLANI


        TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Altındağ İlçesi,
        MAHALLE : Aydıncık Mahallesi
        PAFTA NO : -
        ADA NO : Tescil Harici
        PARSEL NO : Tescil Harici
        VASFI : TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 26.989,11 m²
        DAVACI : MÜSLÜM KILIÇ
        DAVALI : 1-Maliye Hazinesi
        DAHİLİ DAVALILAR :1-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
        2-Altındağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı
        DAVA TARİHİ : 05.09.2021
        DAVANIN KONUSU : Tescil


        ÖZETİ : Dava konusu Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydıncık mahallesinde bulunan 129/69, 129/68, 129/65, 129/40, 129/39, 130/1, 130/2 ada/parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan TH4 ile gösterilmiş toplam 26.989.11 m²lik dava konusu tescil harici bırakılan tapusuz taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğine ilişkin Cemal oğlu 1961 doğumlu davacı Müslüm Kılıç adına tapuya tescili için TMK 713. Maddesi gereğince senetsizden tescil davası açılmış olduğundan, bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, tescil davasına itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda dosya numarası üzerinden mahkememize itiraz etmeleri hususu ihtar olunur, aksi takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01979452