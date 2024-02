ANKARA 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/36 Esas

ZİLYETLİKTEN TESCİL İLANI



TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Altındağ İlçesi,

MAHALLE : Aydıncık Mahallesi

PAFTA NO : -

ADA NO : Tescil Harici

PARSEL NO : Tescil Harici

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 26.989,11 m²

DAVACI : MÜSLÜM KILIÇ

DAVALI : 1-Maliye Hazinesi

DAHİLİ DAVALILAR :1-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2-Altındağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı

DAVA TARİHİ : 05.09.2021

DAVANIN KONUSU : Tescil



ÖZETİ : Dava konusu Ankara İli, Altındağ İlçesi, Aydıncık mahallesinde bulunan 129/69, 129/68, 129/65, 129/40, 129/39, 130/1, 130/2 ada/parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan TH4 ile gösterilmiş toplam 26.989.11 m²lik dava konusu tescil harici bırakılan tapusuz taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğine ilişkin Cemal oğlu 1961 doğumlu davacı Müslüm Kılıç adına tapuya tescili için TMK 713. Maddesi gereğince senetsizden tescil davası açılmış olduğundan, bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, tescil davasına itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yukarıda dosya numarası üzerinden mahkememize itiraz etmeleri hususu ihtar olunur, aksi takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.