T.C.

ANKARA

5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ



Dosya No: 2023/75 Esas

Davacı TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI, AYHAN KAHRAMAN aleyhine açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Markanın Hükümsüzlüğü) istemine ilişkin davada; adresi meçhul davalı AYHAN KAHRAMAN' a tebligat yapılamamış olduğundan ön inceleme tensip zaptı içeriğinin özetinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; Davacı vekili 14/02/2023 tarihli dava dilekçesiyle; 2021/060011 sayı ile davalı AYHAN KAHRAMAN adına tescil başvurusuna konu edilen "OTOPAR" ibareli marka başvurusuna ilişkin olarak, davalı TÜRKPATENT tarafından tesis edilen 2022-M-16317 sayılı YİDK kararının iptalini ve tescili halinde bu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ederek dava açmıştır.Dava şartlarının tam olduğu, herhangi bir ilk itirazın ileri sürülmediği, taraflar arasındaki uyuşmazlık konularını tam olarak belirlemek, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapmak, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik etmek ve bu hususları tutanağa geçirmek kapsamında 19/04/2024 günü saat 09:25'de ön inceleme duruşması yapılmasına, duruşmaya taraflardan hiçbiri gelmezse veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı (HMK m.150/(1)), usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edileceği veya dosyanın işlemden kaldırılacağına karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı AYHAN KAHRAMAN' a ön inceleme tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı hususu, davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.