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        ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.12.2024 - 00:00
        İ L A N
        ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/322 Esas

        DAVALI : ESRA BOZKURT - 21367676042- Muhsin ve Nejla'dan olma, 25.11.1985 doğ.


        Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışı öğrenim gider nedeniyle yüklenilmesine dayanılarak alacak isteminde bulunulmuş olmakla;
        Mahkememizce davalı Esra BOZKURT'a dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat yapılamamış adres araştırmasında da şahsın adresine ulaşılamadığından dava dilekçesinin ve ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verildiğinden ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 günü müteakip 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz ve 03/12/2024 günü saat:09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02132196