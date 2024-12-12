ANKARA DEFTERDARLIĞI KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 13.12.2024 - 00:00
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA DEFTERDARLIĞI
KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Vergi borcundan dolayı macuz bulunan aşağıda özellikleri ve rayiç değeri belirtilen taşınmaz 6183
sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94 , 99.Maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
1. Satışa çıkartılan gayrimenkul, Ankara İli Çankaya İlçesi Kavaklıdere Mah. 2515 Ada 8 Parselde
bulunan 1 Bodrum kat 1 Nolu bağımsız (4+1, 160 m2) mesken. Atatürk Bulvarı , Bulvar Apt.Çankaya - ANKARA adresindedir.
2. Ankara ili Çankaya Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olup 1. Bodrum Kat 1 nolu (160 m2 4+1 hisse pay/payda tam) bağımsız mesken.
3. Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere Satış Komisyonunca 6.000.000,00-TL rayiç değer
tespiti yapılmıştır.
4. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerden gayrimenkułun rayiç değerin % 7.5 nisbeti ołan 450.000,00-TL teminat istenir. Teminat olarak para, bankaIar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektubu, sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,Hazine Tahvil ve bonoIarı, hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilir.
5- Gayrimenkulün satışı 22/01/2025 Çarşamba günü saat saat 14.00'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No:48-Yenimahalle / ANKARA adresinde 4.Kat ihale
salonunda birinci satış yapılacaktır.
6. Gayrimenkul Satış Şartnamesi Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, KavakIıdere Vergi Dairesi
Müdürlüğü icra-satış servisinden temin edilebileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı https://ilan.gib.gov.tr/ (satış ilanları ) internet adresinden de görülebilir.
7. Teminat ,Ankara Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğünün ortak veznesine en geç satış günü saat 14:00'ye kadar makbuz karşılığı yatırılarak, aynı saate kadar Gayrilmenkul Satış Komisyonuna ibrazı gerekir.
8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı
ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde,en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatıIarak, gayrimenkul 29/01/2025 Çarşamba günü aynı yer ve saatte ikinci satışı yapılacaktır.
9. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de
tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Satış peşin bedelle yapılacak olup,(% 0 5,69) DV., (150 m2 kadar kısmı % 10 aşan kısmı için % 20 KDV uygulanır.) KDV., HARÇ ve masraflar alıcıya aittir.
sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94 , 99.Maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
1. Satışa çıkartılan gayrimenkul, Ankara İli Çankaya İlçesi Kavaklıdere Mah. 2515 Ada 8 Parselde
bulunan 1 Bodrum kat 1 Nolu bağımsız (4+1, 160 m2) mesken. Atatürk Bulvarı , Bulvar Apt.Çankaya - ANKARA adresindedir.
2. Ankara ili Çankaya Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olup 1. Bodrum Kat 1 nolu (160 m2 4+1 hisse pay/payda tam) bağımsız mesken.
3. Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere Satış Komisyonunca 6.000.000,00-TL rayiç değer
tespiti yapılmıştır.
4. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerden gayrimenkułun rayiç değerin % 7.5 nisbeti ołan 450.000,00-TL teminat istenir. Teminat olarak para, bankaIar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektubu, sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,Hazine Tahvil ve bonoIarı, hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilir.
5- Gayrimenkulün satışı 22/01/2025 Çarşamba günü saat saat 14.00'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, Gayret Mah. Ahmet Hamdi Cad. No:48-Yenimahalle / ANKARA adresinde 4.Kat ihale
salonunda birinci satış yapılacaktır.
6. Gayrimenkul Satış Şartnamesi Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, KavakIıdere Vergi Dairesi
Müdürlüğü icra-satış servisinden temin edilebileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı https://ilan.gib.gov.tr/ (satış ilanları ) internet adresinden de görülebilir.
7. Teminat ,Ankara Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğünün ortak veznesine en geç satış günü saat 14:00'ye kadar makbuz karşılığı yatırılarak, aynı saate kadar Gayrilmenkul Satış Komisyonuna ibrazı gerekir.
8. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı
ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde,en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatıIarak, gayrimenkul 29/01/2025 Çarşamba günü aynı yer ve saatte ikinci satışı yapılacaktır.
9. İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de
tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Satış peşin bedelle yapılacak olup,(% 0 5,69) DV., (150 m2 kadar kısmı % 10 aşan kısmı için % 20 KDV uygulanır.) KDV., HARÇ ve masraflar alıcıya aittir.
İlan Olunur.