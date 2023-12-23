ANTALYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/64 Esas

Davacılar Ercan Yazıcı, Ersin Yazıcı, Günay Yazıcı, Sevcan Kaynar vekili 10/02/2023 tarihli dava dilekçesinde özetle; 14.11.2022 tarihinde davalı Dibo Hasan sevk ve idaresindeki davalı Engin Uzunlar Tarım Gıda Sanayi ve Tic. LTD. ŞTİ'ye ait olan 07GDC20 plakalı araç, 07ALM738 plakalı aracın şeridine girmek suretiyle çarpmış ve müvekkillerin murisi olan Ali Eşref Yazıcı'nın ölümüne sebep olduğu, davanın kabulü ile Vefat edenin, Eşi Günay YAZICI için; 350.000,00 TL manevi tazminat, Kızı Sevcan KAYNAR için; 150.000,00 TL manevi tazminat,Oğlu Ercan YAZICI için; 150.000,00 TL manevi tazminat,Oğlu Ersin YAZICI için ; 150.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam ;800.000,00 TL Manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

13/02/2023 tarihli tensip zaptı ile tarafların tüm delillerinin iki hafta içerisinde bildirmeleri ve delillerin toplanmasına karar verilmiştir.

13/02/2023 tarihli ara karar ile 07 GDC 20 plakalı araç ile davalılar adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malları ile 3.şahıslardaki hak ve alacakları üzerine dava değeri 800.000,00 TL ile sınırlı olmak kaydıylaihtiyati haciz konulmasına karar verilmiştir.

24/02/2023 tarihliara karar ile davalı vekilinin ihtiyati hacze itirazın kabulü ile; ihtiyati haczin davalı Engin Uzunlar Tarım Gıda. San. Üzerinde bulunan hacizlerin Antalya ili Aksu ilçesi Atatürk mahallesi 14164 ada 20 parsel ve Antalya ili Korkuteli ilçesi Karataş köyü Köprüağzı mevkii 1132 parsel 19.180,00 m2'lik taşınmaz üzerinden devamına, 07 GDC 20 plakalı araç ile davalılar adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malları ile 3.şahıslardaki hak ve alacakları üzerine dava değeri 800.000,00 TL ile sınırlı olarak davalı Engin Uzunlar Tarım Gıda Sanayi üzerine konulan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

28/02/2023 tarihliara karar ile davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili 15/03/2023 tarihli istinaf dilekçesinde özetle ; istinaf talebimizin kabulü ile ilk derece mahkemesinin İhtiyati haczin kısmi olarak kaldırılmasına yönelik 24.02.2023 tarihli ve 28.02.2023 tarihli ara kararlarınınkaldırılmasına, davalıların mal kaçırmasının engellenmesi açısından 07GDC20 plakalı araç ile davalıların taşınır, taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki ve bankalardaki hak ve alacakları üzerine ivedi olarak ihtiyati hacizkonulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı DİBO NASAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/12/2023