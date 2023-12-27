T.C.

ANTALYA

24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/1503

KARAR NO : 2023/881

KARAR TARİHİ : 27/12/2023



İ L A N



1-Sanık Tamazi Nınıashvılı'nın mağdur Jumber Tsibiraevi'ye yönelik kasten yaralama suçundan TCK'nın 86/2 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi ve meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek takdiren 120 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

TCK'nın 86/3-e maddesi uyarınca eylemin silah sayılan bıçakla işlenmesi nedeniyle sanığın cezasının1/2 oranında arttırımı ile 180gün adli para cezası ile cezalandırılmasına

TCK'nın 29/1 maddesi uyarınca sanığın savunmasına göre mağdur Giorgi'nin sanığa yumruk atması üzerine eylem haksız tahrik altında işlendiğinden sanığın cezasının takdiren 1/2 oranında indirimi ile 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek 75 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak, TCK’nın 52/2 maddesi gereği bir gün karşılığı adli para cezasının 20 TL olarak takdir edilip sanığın1500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına;

Sanığın ekonomik ve şahsî hâlleri göz önünde bulundurarak, TCK’nın 52/4 maddesi gereği adlî para cezasını birer aylık ara ile 10 eşit taksit hâlinde ödemesine; taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edilmesine;

Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, suçun işlenmesi ile mağdurun uğradığı maddi bir zararın bulunmaması, mahkememizce sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaate varılması nedenleriyle 5271 sayılı CMK’nın 231 maddesinde belirtilen koşullar oluştuğundan, aynı maddenin 7. fıkrası uyarınca; sanık hakkındaki bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına;

5271 sayılı CMK’nın 231 maddesinin 8. fıkrası uyarınca, sanık hakkında 5 yıl denetim süresi belirlenmesine; sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine;

5271 sayılı CMK’nın 231 maddesinin 10-11. fıkrası uyarınca, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi karar verileceğinin; aksi taktirde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına;

2-Sanık Tamazi Nınıashvılı'nın mağdur Giorgi Rusia'ya yönelik kasten yaralama suçundan TCK'nın 86/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi ve meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

TCK'nın 86/3-e maddesi uyarınca eylem silah sayılan bıçakla işlendiğinden sanığın cezasının 1/2 oranında arttırımı ile 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

TCK'nın 87/1-d maddesi uyarınca mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğundan sanığın cezasının 1 kat arttırılarak 2 yıl 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

TCK'nın 87/1-d-son cümlesi uyarınca verilecek ceza 5 yıldan az olamayacağından sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

TCK'nın 29/1 maddesi uyarınca sanığın savunmasına göre mağdur Giorgi'nin sanığa yumruk atması üzerine eylem haksız tahrik altında işlendiğinden sanığın cezasının takdiren 1/2 oranında indirimi ile 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,

Gerekçeli kararın tebliği için sanık Tamazi Nınıashvılı'nın (Tamaz ve Gulnaz oğlu, 1973 GÜRCİSTAN doğumlu) adresine çıkartılan tebligatın iade gelmesi, adres araştırmasın olumsuz sonuçlanması ve sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, iş bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yönünden Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna, hapis cezası yönünden ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, süresinde itiraz ve istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur.06/02/2024