ANTALYA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ANTALYA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/114

KARAR NO : 2024/671



Mahkememizin 22/10/2024 tarih ve 2024/114 Esas, 2024/671 Karar sayılı kararı ile Sanıklar Ahmet Can KAPLAN, Emre DEMİRÖZ, Halil KAPLAN, Hüseyin DEMİRAL, Hüseyincan KAPLAN, Mehmet KAPLAN, Okan KAPLAN, Ramazan KAPLAN haklarında Mala Zarar Verme suçlarından TCK.nun 37/1 md. delaletiyle TCK.nun 151/1, 62/1, 52/2 md. Uyarınca ayrı ayrı 6.250,00- 'şer TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmalarına, Basit Yaralama suçundan ayrı ayrı Beraatlerine, 4.509,00- TL. Yargılama giderinin sanıklardan eşit oranda tahsiline karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen müşteki Emin ATİYE (TC. Kimlik No : 99905683098) Mennan ve Fatma oğlu, 01/01/1992 İdlip doğumlu) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde Beraat kararlarına yönelik olarak mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere, Adli para cezalarının miktarı dikkate alınarak kesin olmak üzere istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 21/01/2025