ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİ

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ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/298 Esas

KARAR NO : 2023/487



Davacı FATMA KARADİREK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

Mahkememizin 2021/298 esas ve 2023/487karar sayılı ilamı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik No: 59944230646, Doğumu yeri Fethiye 05/10/1984doğumlu,Mustafa ve Zeliha oğlu Muğla ili Seydikemer ilçesi Çaltılar mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı RAMAZAN KARADİREK'İN hakkında verilen Hükmün M.K.166/1 Maddesi gereğince Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması nedeniyle (çekişmeli)BOŞANMALARINA ilişkin verilen 06/07/2023 tarihli kararın davalı Ramazan KARADİREK 'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu ile ;

İş bu kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13/02/2024