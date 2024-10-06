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        ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.10.2024 - 00:00
        İLAN
        ANTALYA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/298 Esas
        KARAR NO : 2023/487


        Davacı FATMA KARADİREK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;


        HÜKÜM :
        Mahkememizin 2021/298 esas ve 2023/487karar sayılı ilamı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik No: 59944230646, Doğumu yeri Fethiye 05/10/1984doğumlu,Mustafa ve Zeliha oğlu Muğla ili Seydikemer ilçesi Çaltılar mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı RAMAZAN KARADİREK'İN hakkında verilen Hükmün M.K.166/1 Maddesi gereğince Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması nedeniyle (çekişmeli)BOŞANMALARINA ilişkin verilen 06/07/2023 tarihli kararın davalı Ramazan KARADİREK 'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu ile ;
        İş bu kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02100186