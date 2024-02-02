ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1279 Esas

DAVALI : ERCAN DEMİR- TCKN: 15736045034Erdoğan ve Emine oğlu, 09/02/1972 doğumlu

DAVA KONUSU: Antalya İli Merkez Demircikara 5351 ada 1 parsel de bulunan A blok 7, 8, 9, 18 ve 13 numaralı taşınmazlar içinse satış suretiyle giderilmesi talebine ilişkindir.



Davacılar Halil Yaşa, Mühibe Yaşa, Ravza Yaşa tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31 maddeleri doğrultusunda tebliğin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı,HMK'nın317/2 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçenizi ve eklerini mahkememize sunmanız, HMK'nun 139. Maddesi uyarınca cevap dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız için cevap dilekçesinin sunulmasından itibaren 2 haftalık sürenizin bulunduğu, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca mahkememizce belirlenen 23/05/2024 günü saat 09:40'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda karar verilebileceği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 29/01/2024