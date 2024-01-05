ANTALYA 7.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/141

KARAR NO : 2023/234



Mahkememizin 28/03/2023 tarih ve 2019/141 Esas, 2023/234 Karar sayılı kararı ile 5809 sayılı yasaya muhalefet suçundan; Her ne kadar sanıklar Murat Gümüşboğa ve Mustafa Şaşkın hakkında 5809 Sayılı Yasa'nın 63/10-2 maddesi gereğince cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de, 5809 sayılı yasaya 7417 Sayılı Kanunla eklenen geçici 7/1-b maddesi uyarınca KOVUŞTURMANIN ERTELENMESİNE, 5809 sayılı yasanın Geçici madde 7-2'ye göre erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aynı suçu işlememesi halinde sanıklar hakkında düşme kararı verileceğinin ihtarına (ihtarat yapılamadı), Bu süre zarfında 5809 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin onuncu fıkrasında düzenlenen kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi veya işlemi yapmak veya yaptırmak suçunun yeniden işlenmesi halinde kovuşturmaya devam olunmasına, Adli sicil kaydında bunlara mahsus şekilde kaydedilmesine, Yargılama gideri alınmasına yer olmadığına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen sanık Mustafa ŞAŞKIN'a (TC.Kimlik No : 21299708200,Hasan ve Aliye oğlu. 14/09/1978 Bozova doğumlu) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.26/12/2023